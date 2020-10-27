تراند اليوم : الوحيدة الي معاها واسطة .. العسيلي بيغني لمراته في الجونة – فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان محمود العسيلي وهو يغني في حفل خاص أقيم على هامش مهرجان الجونة السنميائي في دورته الرابعة وحضره العديد من مشاهير الفن.

ويظهر العسيلي في الفيديو وهو يغني لزوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم أغنية خاصة بها وتفاعلت معها كثيرا.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.