تراند اليوم : بسبب إسائته للرسول .. رد صارم من أمير طعيمة لرئيس فرنسا – شاهد

علق المؤلف والسيناريست أمير طعيمة على أزمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وموقفه من الإساءة للرسول وللدين الإسلامي خلال الأيام الماضية.

كتب أمير عبر حسابه على Facebook: “بدعو كل اللي عنده موهبة الرسم يعمل رسوم كاريكاتيرية مهينة لماكرون ونشرها علي السوشيال ميديا وفي كل مكان ممكن، كل ما الرسم يبقي مهين ومسئ يكون أفضل، أتمنى من الدول الإسلامية والعربية تسمح بوضعها علي المباني الحكومية.. لازم نبقي متحضرين زيه ونشاركه حرية التعبير”.

على صعيد آخر، كان الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، قد نفى مؤخرا ما تردد عن كتابة لفيلم جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب يحمل اسم “سندريلا”.

ونشر أمير طعيمة عبر حسابه على Twitter تغريدة جاء فيها: “توضيح هام: انا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الاخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة”.