صور.. منة شلبي تقبل يد يسرا في الجونة السينمائي

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

تداول مستخدمو مواقع الاتواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت خلاله الفنانة المصرية منة شلبي تقبل يد النجمة السينمائية يسرا.



وخلال الفيديو، تسحب يسرا يدها مع بداية انحناء منة شلبي لتقبيل يدها، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل إلى الثناء على النجمتين، الأولى لتعبيرها عن حبها لنجمة كبيرة، والثانية لتواضعها ورفضها تقبيل يدها.

كما نال ردود فعل واسعة وإشادة من جانب متابعيه بروح منة شلبي وعفويتها التي تعكس تقدير كبير ليسرا.

وكانت منة شلبي، كشفت في تصريحات محلية، انتهاء تصوير مشاهد فيلمها الأخير مع المخرج شريف عرفة، موضحة أن ستعلن قريبا عن أعمال جديدة تستعد لتصويرها.

وحضرت منة شلبي عرض فيلم "حارس الذهب" بطولة أحمد مالك خلال عرضه بمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها تشعر تجاه "مالك" بالمسؤولية وكأنه ابنها الصغير.