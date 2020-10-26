لماذا هجر جاكي شان هوليوود؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم الشهرة العالمية للممثل الصيني جاكي شان، إلا أن عشاق السينما لاحظوا اختفائه مؤخرًا عن ساحة الأفلام الأمريكية.

ومنذ تقديم جاكي شان، دور معلم الكاراتيه في فيلم The Karate Kid (فتى الكاراتيه) مع جايدن سميث عام 2010، والممثل الصيني مختفي تمامًا عن أضواء هوليوود، إذن أين اختفى جاكي شان؟

وكشف موقع "لوبر" الأمريكي، السبب وراء اختفاء جاكي شان مؤخرًا، بعد ظهور الأخير في لقاء حواري مع صحيفة Filmelier البرتغالية.

وأوضح جاكي شان السبب في هجره هوليوود وتركيزه على الأفلام الآسيوية بقوله: "أبحث عن بعض التنوع في أدواري حاليًا، ورغم تلقي عروضًا كثيرة للمشاركة في أفلام أمريكية، إلا أن كلها دور شرطي من هونج كونج".





وأضاف: "أرغب في التأكد أن الجمهور يراني كل عام في دور مختلف، لا أحب أن يراني الجمهور أكرر نفسي، وأفضل أن يروني ممثلًا يستطيع القيام بأدوار أكشن، وليس نجم أكشن وحسب".

وسبق وذكر جاكي شان في مهرجان كان السينمائي عام 2012، أنه يتجنب أفلام الأكشن تدريجيًا، من أجل سلامة صحته الجسدية.

وشوّق جاكي شان جمهوره، بقرب العمل على جزء رابع من فيلمه الشهير Rush Hour.