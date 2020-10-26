فيديو.. ياسمين صبري عن موقفها من فيروس كورونا: البقاء للأقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها لا تشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، مؤكدة إنها ليست من الأشخاص المهووسين بالمرض.

وعلى هامش لقاءها ببرنامج mbc trending، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، كشفت ياسمين عن موقفها تجاه كورونا قائلة: "أنا مش ببقى مهووسة، أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح لأنه بديهي أكيد جه للعالم كله واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.