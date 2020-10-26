منة شلبي تتحدث في ندوة تمكين المرأة بـ"الجونة السينمائي".. بحضور شيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الاثنين، ندوة بعنوان تمكين المرأة في السينما، ضمت كل من المخرجة جيهان الطاهري والمخرجة نجوى نجار والفنانة منة شلبي وصانعة الافلام دورثي مايرامي كيللو، وأدارت الندوة الإعلامية ريا أبي راشد، وذلك في قاعة سينما أودي ماكس، وشهدت الندوة حضور كل من شيرين رضا، والعضو المؤسس والمستشار التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، والفنانة تارا عماد.

وقالت المخرجة جيهان الطاهري خلال الندوة إن هناك ارتفاع في عدد المخرجات الأناث ولكن ليس هناك مصورات أو منتجات لديهن قرار في صناعة السينما أو مهندسات صوت وغيرها من المهن، مشيرة إلى أن هناك أسماء كبيرة من النساء تتصدر المشهد ولكن التمويل هو الأصل، وهناك حلقة مفقودة لأن المرأة منسية من التواجد كصانعة قرار ويجب أن تخلق النساء واقع بديل ليتلاشى الواقع القديم.

وفي كلمتها قالت المخرجة نجوي نجار، "في فلسطين نحاول بشكل جاد أن يكون هناك ٥٠٪ فريق العمل من الإناث وليس فقط لشغل مكان وإنما لكفائتهم بعد تلقيهم تدريب للانخراط بقوى في مجال صناعة السينما، وهناك مصورات ولكن لدينا فجوة فلا نري كثير منهن كاتبات أو ممثلين في النصوص السينمائية إلا في أدوار تدعم الرجال ونحن في حاجة لنصوص تتناول نساء ناضجات وأدوار تعزز من دور المرأة.

بينما قالت صانعة الافلام دورثي مايرامي كيللو، إنها تشارك في مبادرة راويات وهو تجمع نسائي من 9 شخصيات نسائية يجتمعن سويا ويساعدن بعضهن البعض في صناعة الأفلام ويقدمن لبعضهن نصائح لتقديم أفلامهن، مضيفة إلا أنه من المهم تشجيع الأصوات الصاعدة والناشطات.

فيما قالت منة شلبي "استمتع بالعمل مع النساء وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة أبو ذكري والكاتبة وسام سليمان ولكن لدينا مشكلة أن الأناث لا يمنحن سلطات إتخاذ القرار"، وأضافت منة "كنت محظوظة بتقديم أدوار قوية مثل في أفلام أحلي الأوقات مع حنان ترك وهند صبري وفيلم نوارة ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية".

بينما قالت الهندية ريتشا شادا، إن السينما الهندية في الـ ١٠ أعوام الأخيرة بدأت تأخذ منحى أكبر في تمثيل المرأة وذلك استجابة متاخرة للعولمة، والآن وبسبب المنصات الرقمية أصبح الأمر مختلف خاصة وأنهم لا ينظرون إلى شباك تذاكر وبالتالي يكون هناك فرصة لتقديم أفلام مختلفة ومغايرة والاعتماد على وجود المرأة بشكل مختلف، ولكن بشكل عام هناك تحسن كبير في وضع المرأة بالسينما الهندية".