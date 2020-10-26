لحظة قررنا نعيشها مع بعض.. إسلام إبراهيم يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إرتباطه بدنيا ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت العديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباط الفنان إسلام إبراهيم بالفنانة دنيا ماهر، خاصة بعد ظهور الثنائي معًا على السجادة الحمراء بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقامة حاليًا.

ازداد تساؤل الجمهور بعدما نشر "إسلام"، صورة لزميلته من المهرجان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأرفق معها تعليق: "قمر"، وهو ما عزز تلك الشائعات.

"الخليج 365" تواصل "مع الفنان الشاب لسؤاله حول الأمر، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بدنيا ماهر "صداقة بريئة"_ بحسب تعبيره.

وأضاف الكوميديان إسلام إبراهيم: "أنا ودنيا أصحاب وأنتيم وقريبيين من بعض جدًا احنا بقالنا أربع سنين صحاب ودنيا معايا في كل المواقف وبتقف دايما جنبي مينفعش أقول إني بقف جنبها بس إحنا صحاب بمعنى الكلمة وصداقتنا صداقة بريئة".

وتابع مبررًا سبب دخولهم على الريد كاربت سويًا: "دخلنا مع بعض الريد كاربت لأن في حياتنا عموما بنتعرض لاحباطات كتير ودي بالنسبالنا لحظة فرحة وانتصار فقررنا إن احنا نعيشها مع بعض".

إسلام ودنيا تعاونا سويًا في مسلسل "بـ100 وش"، وحققا نجاحًا ساحقًا في الموسم الرمضاني الماضي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.