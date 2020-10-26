محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد
حرص عدد من نجوم الفن على حضور ندوة تمكين المرأة في السينما، التي نظمها مهرجان الجونة السينمائي، في قاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية.
كان من بين الحضور الذين التزموا بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا طوال فترة الندوة "الفنانة بشرى، السيناريست تامر حبيب، الفنانة شيرين رضا التي ارتدت كمامة رُسم عليها قلب أحمر.
تحدث في الندوة التي أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، الفنانة منة شلبي، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| تامر حبيب ملتزم بالكمامة وشيرين رضا ترسم عليها قلبا أحمر في ندوة تمكين المرأة بالجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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