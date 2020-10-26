شيرين عبد الوهاب تغازل راغب علامة: "دنجوان الوسط الفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: غازلت الفنانة شيرين عبد الوهاب المطرب اللبناني راغب علامة. كتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"ميرسي يا دنجوان الوسط الفني، إنت حلو وكلامك حلو، وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا". وجاء هذا الرد بعد تصريحات راغب علامة خلال لقاء تليفزيوني مع قناة "الجديد" اللبنانية، من داخل منزله، تحدث فيه عن رغبته في تقديم دويتو غنائي مع شيرين عبد الوهاب، بعد نجاحهما معًا في تقديم عدد من الأغاني على المسرح.

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