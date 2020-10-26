الأربعاء المقبل.. نقابة المهن السينمائية تحسم أزمة مسلسل "نمرة 2"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع اقتراب موعد عرض مسلسل "نمرة 2"، من بطولته نخبة من النجوم والنجمات منهم منى زكي وعمرو يوسف، ماجد الكدواني، والمقرر تقديم أولى حلقاته مساء الخميس 29 أكتوبر، تنعقد الشئون القانونية في نقابة المهن السينمائية يوم الأربعاء المقبل، لإعلان قرارها بشأن النزاع بين الشركة المنتجة والمؤلف آدم عبدالغفار.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المؤلف" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال:" نقابة المهن السينمائية شكلت لجنة تقوم حاليا بالنظر في الشكاوي المقدمة من المؤلف آدم عبد الغفار بشأن التعدي على حقوقه المادية والأدبية، وكذلك التي قدمتها الشركة المنتجة للمسلسل، ومن المقرر إعلان قرارها يوم الأربعاء المقبل".

وأرسل المؤلف آدم عبد الغفار الأسبوع الماضي، عبر محاميه حسام لطفي إنذارا قضائيا إلى الرقابة للمصنفات الفنية، وطالبها بوقف التصريح بعرض المسلسل، بسبب عدم التزام الشركة المنتجة ببنود التعاقد.

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حدوتة خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين.