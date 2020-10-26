مايان السيد توجه رسالة قوية للمرأة

وجهت الفنانة الشابة مايان السيد رسالة إلى حمهورها من النساء، من خلال صورة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت "مايان": " المرأة القوية تدافع عن نفسها والمرأة الأقوى تدافع عن أي شخص آخر ". والمرأة الأقوى تدافع عن أي شخص آخر ". يذكر أن، آخر أعمال الفنانة الشابة مايان السيد، فيلم "بنات ثانوي"، بطولة جميلة عوض، هدى المفتي، مي الغيطي، هنادي مهني، محمد الشرنوبي، محمد مهران، محمد جمعة، إيمي إسلام، والذي تدور أحداثه حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية. المفتي، مي الغيطي، هنادي مهني، محمد الشرنوبي، محمد مهران، محمد جمعة، إيمي إسلام، والذي تدور أحداثه حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

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