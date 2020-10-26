صور.. تفاصيل ندوة تمكين المرأة بمهرجان الجونة السينمائي

عقد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأثنين، ندوة بعنوان "تمكين المرأة"، ضمت كل من المخرجة جيهان الطاهري والمخرجة نجوي نجار والنجمة منة شلبي و صانعة الافلام دورثي مايرامي كيللو، وأدرات الندوة الإعلامية ريا أبي راشد وذلك في قاعة سينما أودي ماكس.

وشهدت الندوة حضور كل من شيرين رضا، ولقاء الخميسي، والعضو المؤسس والمستشار التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، والفنانة تارة عماد.

وقالت المخرجة جيهان الطاهري خلال الندوة أن هناك ارتفاع في عدد المخرجات الأناث ولكن ليس هناك مصورات أو منتجات لديهن قرار في صناعة السينما أو مهندسات صوت وغيرها من المهن، مشيرة إلي أن هناك أسماء كبيرة من النساء تتصدر المشهد ولكن التمويل هو الأصل، وهناك حلقة مفقودة لأن المرأة منسية من التواجد كصانعة

قرار ويجب أن تخلق النساء واقع بديل ليتلاشي الواقع القديم.

وفي كلمتها قالت المخرجة نجوي نجار، "في فلسطين نحاول بشكل جاد أن يكون هناك ٥٠٪ فريق العمل من الإناث وليس فقط لشغل مكان وإنما لكفائتهم بعد تلقيهم تدريب للانخراط بقوي في مجال صناعة السينما، وهناك مصورات ولكن لدينا فجوى، فلا نري كثير منهن كاتبات أو ممثلين في النصوص السينمائية إلا في أدوار تدعم الرجال ونحن في حاجة لنصوص تتناول نساء ناضجات وأدوار تعزز من دور المرأة.

بينما قالت صانعة الافلام" دورثي مايرامي كيللو"، أنها تشارك في مبادرة راويات، وهو تجمع نسائي من 9 شخصيات نسائية

ويساعدن بعضهن البعض في صناعة الأفلام ويبقدمن لبعضهن نصائح لتقديم أفلامهن، مضيفة إلي أنه من المهم تشجيع الأصوات الصاعدة والناشطات.

فيما قالت النجمة منة شلبي، "استمتع بالعمل مع النساء وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة ابو ذكري وسام سليمان ولكن لدينا مشكلة أن الأناث لا يمنحن سلطات إتخاذ القرار"، وأضافت منة، "كنت محظوظة بتقديم أدوار قوية مثل في أفلام مثل أحلي الأوقات مع حنان ترك وهند صبري وفيلم نوارة ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية.

ينما قالت النجمة الهندية "ريتشا شادا"، أن السينما الهندية في الـ ١٠ أعوام الأخيرة بدأت تأخد منحي أكبر في تمثيل المرأة وذلك إستجابة متاخرة للعولمة، والأن وبسبب المنصات الرقمية أصبح الأمر مختلف خاصة وأنهم لا ينظرون إلي شباك تذاكر وبالتالي يكون هناك فرصة لتقديم أفلام مختلفة ومغايرة والإعتماد علي وجود المرأة بشكل مختلف، ولكن بشكل عام هناك تحسن كبير في وضع المرأة بالسينما الهندية.



