تفاصيل وموعد عودة أبله فاهيتا على on

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الدوبلكس" للدمية أبلة فاهيتا، وذلك عبر شاشة قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية

عشر مساء.

ويشار إلى أن ظهرت أبلة فاهيتا خلال البرومو تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة

هاتفية مع "شهاوند" بشكل كوميدي.

ويذكر أن كانت أبلة فاهيتا قد حققت شهرة كبيرة في المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحًا كبيرا وحل خلاله عدد ضخم من نجوم الوطن العربي.