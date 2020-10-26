فيديو.. محمد شاكر يقترب من الربع مليون مشاهدة بأغنية "شخص ما"

اقترب الفنان محمد شاكر، بأغنيته الجديدة "شخص ما"، من حاجز الربع مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: نادر عبدالله، لحن:

خالد عز، توزيع: أماديو، يقول مطلعها "شَــخص مَــا صَـحَّيَ إِحسَـاس فِـيَّا كُـنت ملَـجِّــــمَاه، حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير وَأنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه".

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لشاكر، كانت من خلال أغنية "حبيبي قلي"، بمشاركة الفنانة ريما يوسف، وحققت أكثر من 580 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات وألحان ريما يوسف، توزيع: عباس صباح.