موعد حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

يحيي الفنان عاصي الحلاني، حفله الغنائي القادم، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح النافورة.

يذكر ان عاصي قد طرح مؤخراً كليب

أغنية "رجعتيني لبدايتي"، خلال يوليو الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات : عبير ابو اسماعيل الحان : حسان عيسى توزيع : عمر صباغ.