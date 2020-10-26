فيديو.. تامر حسني لرامي جمال: أيوه يا روميو يا جامد

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بمقطع من حفل للفنان رامي جمال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر تامر مقطعًا من حفل رامي وهو يغني "سقف"، وعلق عليه قائلاً: "أيوه يا روميو يا جامد، هو ده"، وذك عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام". وعلق عليه قائلاً: "أيوه يا روميو يا جامد، هو ده"، وذك عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام". شاهد الفيديو من هنا يذكر ان تامر قد طرح حديثاً أغنية "فجأة افترقنا"، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: محمد عاطف، ألحان: تامر علي، توزيع: يحيى يوسف، حيث يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي".

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