سارة حناشي تشعل محركات البحث بإطلالة المايوه

تصدرت الفنانة التونسية سارة حناشي صاحبة الـ35 عامًا، محرك البحث جوجل، بعد زيادة معدلات البحث عنها بسبب إطلالتها الجريئة أمس بثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

إقرأ أيضًا: سارة حناشي تثير تساؤلات شرطة الموضة بسبب غياب البنطلون

وطلت حناشي على الريد كاربت في العرض الأول لفيلم "200متر"، بفستان مزركش قصير جدًا شفاف شبه الكثيرون بـ"الكاش مايوه".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير إطلالة حناشي الجدل بمهرجان الجونة حيث ظهرت بدورته الثانية بفستان أسود مكشوف الصدر والبطن وأحد الساقين، واعتبرها الكثيرون أحد اكثر الإطلالات جرأة في المهرجان.

وعلقت حينها بأنها لم ترى أن ملابسها جريئة بل عادية مناسب كونها في اجواء مهرجان كبير مثل مهرجان الجونة، مؤكدة أن ما ترتديه يعكس شخصيتها المتمردة، لافته أنها لم تشارك أحد في اختيار ملابسها.

إقرأ أيضًا: من مهرجان الجونة .. وصلة غزل من أيتن عامر لزوجها

يذكر أن حناشي من مواليد 30 أغسطس 1985، ظهرت على الشاشة بمسلسل يوميات علولو عام 2013، وكانت مشاركتها بفيلم "طفل الشمس"2014 محطة هامة بمسيرتها الفنية، ومن ابرز أفلامها "بدون2"، " برابول دو زيزو"، "خسوف"، وكان لها مشاركة مميزة في المسلسل السوري "أوركيديا" المطروح عام 2017 مع كبار نجوم سوريا مثل ويضم عدد كبير من جمال سليمان وعابد الفهد وسلافة معمار وغيرهم، بجانب مشاركتها في "جسد غريب"، و"قيرة"، وكانت أخر مسلسلاتها مشاركتها في الجزء الخامس من "أولاد مفيدة".