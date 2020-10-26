كارمن سليمان تشارك في مهرجان الموسيقى العربية

تستعد الفنانة كارمن سليمان لحفلها الغنائي القادم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، على مسرح النافورة، بالأوبرا، بقيادة موسيقية من الموسيقار مصطفى حلمي.

يذكر ان آخر إصدارات كارمن الغنائية، كانت

من خلال كليب أغنية "لينا رقصة"، والتي تم طرحها خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 8 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، والكليب من إخراج: مصطفى عامر.