شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى لحظة انحناءها لتقبيل يد يسرا فى مهرجان الجونة .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحب والمودة تربط ما بين النجمة منة شلبى والنجمة الكبيرة يسرا، مثلما ظهر خلال فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا مؤخرا وظهرت خلاله منة شلبى أثناء تقبيلها يد يسرا، ومحاولة الأخيرة سحب يدها بسرعة في مشهد عكس احترام كبيرة من قبل منة شلبى للفنانة يسرا، كما نال ردود فعل واسعة وإشادة من جانب متابعيه بروح منة شلبي وعفويتها التي تعكس تقدير كبير ليسرا.



منة شلبى اثناء تقبيل يد يسرا

وكانت عبّرت الفنانة منة شلبى فى وقت سابق عن سعادتها بحضورعرض فيلم "حارس الذهب" بطولة أحمد مالك خلال عرضه فى مهرجان الجونة 2020 في دورته الرابعة، وأضافت منة شلبى في تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، أنها تشعر تجاه الفنان أحمد مالك بالمسئولية وأنه ابنها الصغير، وأكدت منة شلبى ظروف فيروس كورونا وانتشاره مقلقة للغاية، ولكنها تتمنى عبور المرحلة بأمان.



الفنانة منة شلبى تقبل يد يسرا فى مهرجان الجونة

وعن أعمالها القادمة قالت منة شلبى في تصريحاتها لـ"تليفزيون الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير فيلمها الأخير مع المخرج شريف عرفة، وبصدد الإعلان عن أعمالها القادمة.

جدير بالذكر أن فيلم "حارس الذهب" شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".