شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأبو وتامر حبيب يعيدون غناء "3 دقات" أمام جمهور مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة يسرا، برفقة كل من المطرب أبو، والسيناريست تامر حبيب، أغنية "3 دقات"، أمام جمهور مهرجان الجونة، على هامش الفعاليات، حيث غنى الثلاثى، ضمن برنامج فعاليات المهرجان، وصعد الثلاثى أمام الجمهور والفنانين والنجوم، وقاموا بغناء واحدة من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بمهرجان الجونة فى دورته الأولى، وقد حققت الأغنية نجاحا ساحقا.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة، في يومه الثالث، بعرض مجموعة أهم وأبزر الأفلام داخل المسابقة الرسمية، وفعاليات ومؤتمرات أخرى على هامش المهرجان.



أبو ويسرا



تامر حبيب ويسرا وأبو

وحرص أمس مجموعة من الفنانين والفنانات على حضور فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة، منهم، بسمة، آسر ياسين، رانيا يوسف، بشرى، أشرف زكى وروجينا، شريف رمزى، رنا رئيس، الناقد طارق الشناوى، اللاعب محمد زيدان وزوجته، والفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وينافس على جوائز المسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان.

وحرص على الحضور منذ اللخظات الأولى أيضا كل من خالد النبوى، هبة السيسى، ليلى علوى، إلهام شاهين، أحمد داوود وزوجته علا رشدى، محيى إسماعيل، الفنان صبري فواز، المخرجة هالة خليل، هدى الإتربي، إنجى المقدم، تامر كروان، محمد حفظى.