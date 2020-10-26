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أول ظهور لـ كاردى بى وزوجها بعد الإفراج عنه بسبب تلويحه ببندقية لمؤيدى ترامب

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ كاردى بى وزوجها بعد الإفراج عنه بسبب تلويحه ببندقية لمؤيدى ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين ظهور النجمة العالمية كاردي بي وزوجها المطرب العالمي أوفسيت بعد الأفراج عنه وخروجه من مقر الشرطة عقب اعتقاله لفترة بسبب التلويح من سيارته وتهديد مسيرة تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعمه في الانتخابات الأمريكية الحالية.

وظهر مغني الراب وزوجته صاحبة الـ 28 عاماً، وهما يتجاهلان الحادث الذي وقعا فيه أمس، ويتجولان في أحدي متاجر البضائع ببيفرلي هيلز للتسوق، بينما يحرصا على ارتداء الكمامات الطبية وإتباع تعليمات الوقاية لاستغلالها لتغير ملامح وجههم، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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وكان قد تم أحتجاز أوفست، بعد ظهوره وهو يقوم بالتلويح بالبنادق لأشخاص في تجمع حاشد لترامب يوم السبت ولكن تم إطلاق سراحه بعدها بقليل، وتأتي تلك الواقعة بعد احتجاز مارسيلو المنزار أبن عم كاردي بي بتهمة حيازة سلاح بدون تراخيص منذ أيام.

 وظهرا أوفست وكاردي، برحلة تسوق فاخرة أثناء محاولتهما تجاوز الحادث، حيث ارتدت كاردي فستانًا أخضر مفلسًا ويحمل حقيبة هيرميس الأرجواني.

وتزوجت كاردي بي من أوفسيت عام 2017 بعد قصة حب طويلة، ولهما ابنه تدعي Kulture بالغة من العمر عامين.

 

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