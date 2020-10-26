شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "شخص ما" على يوتيوب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد شاكر احدث أعماله الغنائية، والتى تحمل اسم "شخص ما" وهى من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ومن الحان خالد عز ، من توزيع الموسيقى اماديو، على قناة الرسمية "يوتيوب".

كما تعتبر الأغنية الجديدة من الأعمال الرومانسية الهادئة ، خصوصا أن الأغنية تم التحضير لها منذ فترة سبقت موعد زفافه ، ليتم إطلاقها في مناسبة مميزة ، وهي إهداء لزوجته كاترينا مراد، حيث قام الفنان محمد شاكر بغنائها خلال الحفل ،وشارك محبيه وجمهوره بمقطع من الأغنية على كل كافة مواقع التواصل الاجتماعي .

وتقول كلمات الأغنية:

صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه

حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه

فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير

وَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه

وكان محمد فضل شاكر، احتفل بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد ،وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق الدول الخليجية، دون حضور أفراد أسرته بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».