شكرا لقرائتكم خبر عن "إلا أنا" أول مسلسل مصرى يناقش مرض البهاق وكيفية التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق عرض حلقات "لازم أعيش" الحكاية السادسة من حكايات مسلسل "إلا أنا" على قناة dmc، والتى تطرح مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية، حيث تظهر بطلة الحكاية جميلة عوض بدور فتاة مريضة بـ"البهاق" وتعانى من نظرة المجتمع لها إلا أنها تصمم على التعايش وتجاوز الأمر.

سلسلة "الا انا" قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى، وهو من انتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقررالبدء فى تصويرها بعد يومين.

والعمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.