شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى لحمادة هلال بعد اعتذاره عن أغنيته: ضربت أروع مثال للرجوع للحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشيخ خالد الجندى علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوست خاص يوجه فيه الشكر للنجم حمادة هلال بعد اعتذاره عن الأغنية التى كان ينوى طرحها وكانت مثارللجدل وتعرض بسببها للهجوم بسبب احتوائها علي كلمات ترتبط بالدين مع كلمات غيرلائقة، وكتب الجندى قائلا شكر واجب للفنان المحترم حمادة هلال الذى كان أروع مثال للرجوع للحق

يذكرأن المكالمة التى أجراها الفنان حمادة هلال، مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، شهدت بعض المشادات الكلامية بعدما أجرى مقدم البرنامج العديد من المداخلات المختلفة للتعليق على أغنية "الشرع محللى أربعة"

وشدد الفنان حمادة هلال على أنه استجاب لرجل الدين الذى طالبه بالابتعاد عن كلمة الشرع فى أغنيته، نافياً أن تكون أغنيته دعوة لتعدد الزوجات، وتابع: "خلتها نفسى أتزوج أربعة.. وأنا مش بالغباء ده خالص علشان أخسر شريحة كبيرة من الستات"، لافتاً إن أغنية "الشرع محللى أربعة"، تحمل رسالة إيجابية وليست سلبية كما يعتقد البعض، مشدداً، على أنه يعمل دائماً على حماية سمعته وحريص كل الحرص على احترام محبيه ومن يستمع له.

وأضاف "هلال" خلال المداخلة قائلاً:" أنا منذ سنوات عارف أحافظ على سمعتى وجمهورى وبيتى ومش بحب أزعل أى حد يحبنى".، مؤكداً أن فريق السوشيال ميديا الخاص به نشر "برومو"، الأغنية التى كان ينوى حذف كلمة "الشخلعة" منها، وتابع:" كنت هعدل كلمة الشخلعة وأنا بعد يوم من نشر البرومو بيوم واحد أنا شلته".

وأشار الفنان حمادة هلال إلى أن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر تواصل معه بسبب أغنية "الشرع محللى أربعة"، وطلب منه تعديل كلمة "الشخلعة"، وتابع: "أنا معرفش إن الشيخ خالد الجندى اتكلم عن الأغنية.. لكن هانى شاكر كلمنى بكل أدب واحترام وقال لى نريد أن نغير كلمة شخلعة".

وشدد الفنان حمادة هلال على أنه استجاب لرجل الدين الذى طالبه بالابتعاد عن كلمة الشرع فى أغنيته، نافياً أن تكون أغنيته دعوة لتعدد الزوجات، وتابع: "خلتها نفسى أتزوج أربعة.. وأنا مش بالغباء ده خالص علشان أخسر شريحة كبيرة من الستات".

وأضاف "هلال"، أنه كان قد حذف هذه الكلمة من الأغنية ولكن خطأ وقع من فريق السوشيال التابع له جعله ينشر "برومو"، الأغنية الذى به كلمة "شخلعة"، وتابع: "أنا عملت أغنيتين والأخيرة لا يوجد بها هذه الكلمة وهى التى كنت أنوى طرحها".

وأشار "هلال" إلى أن الأغنية لا تدعو إلى تعدد الزوجات بل تحمل رسالة إيجابية تكشف الصعاب التى يتعرض لها من يتزوج أكثر من واحدة، متابعا: "هى وحدة بالأربعة لأنك هتلاقى فيها مواصفات الأربعة".

وأكد" هلال" أنه حريص على طرح أغانى تحمل رسالة إيجابية وهدفا، وتبقى فى أذهان الناس، متابعا: "أنا لو كنت عاوز أعمل أغانى هجص زى ما بيقولوا كان هيبقى اتجاهى من زمان.. كلمة شخلعة قلبت العالم كله ونازلة غلط.. وأنا أحب أعمل أغانى لها هدف وتعيش"، لافتاً إلى أن أغنية "الشرع محللى أربعة" كان محدد لها أن تطرح فى رأس السنة ولكن بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان محمد رمضان، استعجل العاملون لدى فى شركة الإنتاج والعاملون فى السوشيال ميديا، وطرحوا البرومو حتى يتم التأكيد أن هذه الأغنية تخصهم.

واستطرد هلال: "وأنا لو أخطأت أنا بعتذر لكل الناس اللى مفهموش.. لما تنزل الأغنية كاملة الناس هتفهم وجهة نظرى"، مشيراً إلى أنه يعمل على تعديل كلمات الأغنية قبل طرحها على الجمهور.

وقال "هلال"، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشدداً على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية فى الفن الذى يقدمه إلى جمهوره، وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل، أنا بخاف على البيوت جداً وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".

وأكد "هلال" أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن، وتابع:"أنا ماشى والفن هو اللى باقى..والحمد الله أنا شلت الخطأ الذى وقع فى الأغنية"، مشدداً على أن المرأة هى أمه وشقيقته وزوجته، مضيفا:"أنا عمرى ما اروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت".