شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة لورديانة تشارك محمود الليثى فى كليب " قشطة بالزبادى " .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان المطرب محمود الليثى بالراقصة البرازيلية لورديانة، التى أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد رقصها فى أحد مراكز التجميل وتصدرت الترند خلال الأيام الماضية، فى أغنيته المصورة الجديدة "قشطة بالزبادى" التى انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب داخل أحد المراكب النيلية بوسط البلد.

أغنية "قشطة بالزبادي" تجمع المطرب محمود الليثي والراقصة البرازيلية لورديانة، وهي من كلمات كلامنص، والحان فلكلور اجنبي، توزيع ومكساج ساسو.

وكانت الراقصة البرازيلية لوريانة أعلن عن عمل فني حديد، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو، وهى أغنية بعنوان "قشطة بالزبادى"، وظهرت لورديانة وهى ترقص خلال غناء الليثى، معلقة على الفيديو "ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التى أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا".

وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.











