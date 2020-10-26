شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس فيلم Fast & Furious 9 .. ضرب × ضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي Tyrese عن صورة جديدة تجمعه مع النجم العالمي فان ديزل، من وراء كواليس تصوير فيلمهما الجديد Fast & Furious 9، المقرر طرحه في إبريل المقبل بدور العرض السينمائي، والتي ظهرا فيها وهما يقومان بإطلاق النيران بكثافة على هدف مجهول في الجهة المقابلة والتي يبدو وكأنه العدو الذي سيقومون بمواجهته.

ونشر النجم صاحب شخصية "رومان" في أحداث الفيلم، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن عن إقتراب طرح الفيلم بشكل نهائي في إبريل المقبل، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من التلعيقات والإعجابات.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية Universal Pictures، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الانتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عام على طرحها في صالات السينما.

ووثقت الصحيفة تقريرها ببعض الأحداث المقرر سردها في الأجزاء الجديدة والتي ستركز على قصة حياة فان ديزل وميشيل رودريجيز وتريز جيبسون ولوداكريس وناتالي إيمانويل وسونج كانج معاً بعد انتهاء مغامراتهم في معظم دول العالم.