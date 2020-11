جيسيكا ألبا ترفع شعار "السلامة أولاً" أثناء تجولها مع ابنتيها فى لوس أنجلوس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية جيسيكا ألبا، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهي تتجول مع ابنتيها هونور صاحبة الـ 12 عاماً، وهايفين صاحبة التسع سنوات، في أحدث ظهور لهما منذ فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهور النجمة العالمية مع ابنتيها في شوارع لوس أنجلوس، وهما يرفعان شعار "السلامة أولاً"، حيث ظهرا وهما يرتدان الكمامات الطبية ويمسكان بمطهر الكحول من أجل حمايتهما منا لإصابة بفيروس كورونا القاتل.

يبدو أن نجمة الشاشة البالغة من العمر 39 عامًا تضع السلامة أولاً أثناء توقفها في احدي المتاجر للتسوق حاملين حقائب كبيرة مع جميع مشترياتهم، والتي ارتدت بلوزة خضراء كاكي مع قبعة رمادية داكنة واسعة الحواف.

وكانت جيسيكا ألبا قد انضمت إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.