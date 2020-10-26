شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا ترفع شعار "السلامة أولاً" أثناء تجولها مع ابنتيها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية جيسيكا ألبا، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهي تتجول مع ابنتيها هونور صاحبة الـ 12 عاماً، وهايفين صاحبة التسع سنوات، في أحدث ظهور لهما منذ فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهور النجمة العالمية مع ابنتيها في شوارع لوس أنجلوس، وهما يرفعان شعار "السلامة أولاً"، حيث ظهرا وهما يرتدان الكمامات الطبية ويمسكان بمطهر الكحول من أجل حمايتهما منا لإصابة بفيروس كورونا القاتل.

يبدو أن نجمة الشاشة البالغة من العمر 39 عامًا تضع السلامة أولاً أثناء توقفها في احدي المتاجر للتسوق حاملين حقائب كبيرة مع جميع مشترياتهم، والتي ارتدت بلوزة خضراء كاكي مع قبعة رمادية داكنة واسعة الحواف.