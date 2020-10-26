شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يحتفل بعيد ميلاد والدته بقبلة على الرأس .. اعرف قالها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي فان ديزل، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته الذي يوافق اليوم، بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يقبل رأسها موجها اليها رسالة رومانسية بمناسبة تلك الاحتفالية، وكتب قائلاً " عيد ميلاد سعيد لأروع روح عرفتها على الإطلاق، أمي".

وسرعان ما حظيت الصورة على عدد كبير من التعليقات والإعجابات، بالإضافة إلى تساؤلات حول الجزء الجديد من سلسلة أفلام الأكشن Fast & Furious التي يقوم ببطولتها فان ديزل وينتظر طرح الجزء التاسع منها خلال الاشهر القادمة، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الانتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عاما على طرحها في صالات السينما.

ووثقت الصحيفة تقريرها ببعض الأحداث المقرر سردها في الأجزاء الجديدة والتي ستركز على قصة حياة فان ديزل وميشيل رودريجيز وتريز جيبسون ولوداكريس وناتالي إيمانويل وسونج كانج معاً بعد انتهاء مغامراتهم في معظم دول العالم.





الجزء الجديد الذي يأتي بعنوان Fast & Furious 9، هو الجزء الخامس في السلسلة الذي سيخرجه لين والمقرر أن يستمر في إخراج الأجزاء القادمة حتى نهاية السلسلة في الجزء الحادي عشر.

وكانت قد أعلنت شركة Universal تأجيل طرح الجزء التاسع المنتظر من سلسلة Fast & Furious، وذلك بالتزامن مع الموعد الذى كان من المقرر أن يعرض وتحديداً يوم 22 مايو الجارى، لكن تم تأجيله إلى 2 أبريل من العام المقبل 2021، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021، لكن في النهاية تم تأجيل الجزء التاسع مرة أخرى لـ28 مايو 2021.