شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت جاكسون تهنىء صديقتها سيارا بعيد ميلادها الـ 35 بكلمات حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية جانيت جاكسون أن تهنئ صديقتها المقربة النجمة العالمية سيارا بعيد ميلادها الـ 35، حيث نشرت جانيت جاكسون البالغة من العمر ( 54 عاما ) على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 5.2 مليون شخص صورة جمعتها بسيارا و علقت إيقونة الموسيقى على الصورة بعبارة قصيرة تظهر مدى حبها لسيارا فكتبت : " خاصة جدا وجميلة جدا .. احبك يا شقيقتى " ، لتقوم سيارا على لفور بالرد عليها فكتبت : " احبك جدا شقيقتى الكبرى " .

وقد حصدت الصورة التى جمعت جانيت جاكسون بسيارا أكثر من 103 ألف likes خلال 14 ساعة فقط .



سيارا وجانيت جاكسون

يذكر أن جانيت جاكسون التى حصدت عددا كبيرا من الجوائز طوال مسيرتها الغنائية، بدأت حياتها الفنية فى عام 1973 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها: " made for now " و " rhythm nation " و " that's the way love goes " و " miss you much " و " all for you "، وغيرها.