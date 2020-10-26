شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المغربى "ميكا" اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين في الخامسة والنصف عرض فيلم المخرج إسماعيل فروخي "ميكا" ضمن فعاليات المهرجان في دورته الرابعة والذي ينافس علي جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومن المقرر حضور عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء الخاصة به.

تدور قصة فيلم "ميكا" حول الطفل "ميكا"، الذي يعيش في أحد أحياء مدينة مكناس الفقيرة، مع أبوين مريضين وفي وضعية اجتماعية صعبة، ويصطحبه رجل عجوز إلى الدار البيضاء ويعرفه على أحد الميسورين للعمل في ناد للتنس بالدار البيضاء، ومن منطلق استعداده لفعل أي شيء حتى يغير مصيره، سيلفت أنظار مدرّبة تنس التي تدعي "صوفيا"، والتي لاحظت موهبته في ممارسة رياضة الكرة الصفراء، لتعتني به، لتستمر أحداث الفيلم، في رصد مصير الطفل "ميكا"، أمام صعوبات الواقع الجديد.

"ميكا" هو فيلم مغربي من إخراج إسماعيل فروخي سنة 2020، وبطولة كل من صبرينا وزاني، وعز العرب الكغاط، بالإضافة إلى الطفل زكريا عنان.

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.