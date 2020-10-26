شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وزوجته فى الطريق إلى الجونة بصورة من الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفى قمر متابعيه بصورة مع زوجته أثناء توجههما إلى مهرجان الجونة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق علي الصورة بكتابة : "في الطريق للجونة"، وذلك من أجل إحياء حفل غنائي على هامش المهرجان الليلة.

حيث يحيي الفنان مصطفي قمر، اليوم الاثنين فى التاسعة مساء، حفلاً غنائياً على هامش مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة الذى انطلق الجمعة، .. ومن المقرر أن يقدم العديد من أغانيه الشهيرة ويحضر الحفل عدد كبير من النجوم المتواجدين فى الجونة لحضور فعاليات المهرجان.



مصطفى قمر وزوجته

وظهر مصطفى قمر مؤخراً بصحبة ابنه تيام فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى على شاشة cbc، وقال إنه جمعه بأخيه ياسر قمر تجربة غنائية جديدة، لافتاً:"عندما تعلمت الجيتار كنت أريده أن يتعلمه ويتعلم كل شيء جديد أتعلمه، ولأنى أكبر منه سنا، فالفرق بيننا حوالى ثلاث سنوات، كنت أغصب عليه أن يتعلم الجيتار إلى أن أحبه وبدأ مشواره فى الجامعة عندما التحق بكلية التربية الرياضية وبدأ يغنى فى حفلات الجامعة.

وأضاف مصطفى قمر أنه خاض تجربة جديدة من نوعها مع مطرب الراب مروان السداوى وهى أغنية "حلم ولا علم"، كما سيشارك معه فى ألبوم كامل بأغاني راب ولكن بأشكال مختلفة، ودعا المطرب مروان للحضور، حيث كان أحد الجالسين فى صفوف الجمهور، ليغنى معه أغنية حلم ولا علم، وبعد الانتهاء منها أكد الفنان مصطفى قمر أن العمل مع مروان تجربة مميزة ولها طابع خاص، خاصة أن مروان هو من يكتب أغانيه ويلحنها.

يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.