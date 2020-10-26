شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تتغزل فى زوجها من مهرجان الجونة: محظوظة بوجوده .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت الفنانة ايتن عامر في زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، خلال دورته الرابعة، وذلك عبر صورة نشرتها لهما معاً على حسابهما الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "مش هو لوحدة اللى محظوظ ، أنا محظوظة بوجوده فى حياتى، .. اكتر منه بكتير".



ايتن عامر مع زوجها

ويأتى ذلك بعدما نشرت النجمة أيتن عامر بالأمس مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء حضورها حفل محمود العسيلى هناك، وظلت ترقص لفترة طويلة مع زوجها، على أنغام أغانى محمود العسيلى، وأيضا على نغمات أغنية حسن شاكوش وعمر كمال "لغبطيطة".

من ناحية أخرى حرصت النجمة آيتن عامر، الرد على متابع انتقد صوتها حيث كتب على تويتر قائلا:" آيتن عامر جميلة طبعاً ده شئ مفيش جدال عليه بس عندي مشكلة مع صوتها في أدوارها خصوصاً لما بتنفعل مبسمعش غير صويت"، لترد عليه قائلة:" هصلح الموضوع ده حاضر".

وتشارك النجمة آيتن عامر فى مسلسل "فى يوم وليلة" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

ووضعت المخرجة شيرين عادل خطة للانتهاء من التصوير، خاصة أنها مرتبطة بمسلسل جديد مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب للعرض فى شهر رمضان المقبل وترغب فى الحصول على وقت كاف لتحضيرالعمل.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.