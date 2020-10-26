شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فيلماً فى جدول عروض اليوم بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة عرض 23 فيلماً في مسابقات المهرجان المختلفة، ونرصد لكم جدول عروض أفلام اليوم الاثنين، وهى الفيلم الياباني "أمهات حقيقيات" إخراج ناعومي كاواسي في اﻹختيار الرسمي (خارج المسابقة)، والفيلم الياباني "زوجة جاسوس" إخراج كيوشي كوروساوا في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة.



فيلم أمهات حقيقيات



فيلم زوجة جاسوس

ويعرض اليوم أيضاً فيلم "أيام أكلة لحوم البشر" إخراج تيبوهو إدكينز، وانتاج فرنسا وجنوب إفريقيا وهولندا في مسابقة اﻷفلام الوثائقية الطويلة، وفيلم "لن تثلج مجددًا" اخراج مالجورزاتا شوموفسكا وميخال إنجليرت، وانتاج بولندا وألمانيا، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة، وفيلم "غابة مأساوية" إخراج يولين أوليزولا، انتاج المكسيك وفرنسا، في اﻹختيار الرسمي (خارج المسابقة).



فيلم أيام أَكلَة لحوم البشر



فيلم لن تثلج مجددًا



فيلم غابة مأساوية

فيلم "اختصار" اخراج هلال بيداروف، إنتاج آذربيجان والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة، فيلم "ستاشر" اخراج سامح علاء، إنتاج مصر وفرنسا وبلجيكا، في مسابقة اﻷفلام القصيرة، فيلم "شكوى" إخراج فرح شاعر، إنتاج لبنان والأردن في مسابقة اﻷفلام القصيرة، فيلم "مؤثرة" اخراج روبن باربوزا، إنتاج اسبانيا في مسابقة اﻷفلام القصيرة.



فيلم احتضار



فيلم ستاشر



فيلم شكوى



فيلم مؤثرة

وكذلك يعرض اليوم فيلم "بحرنا" اخراج ديمتريس أناجنوستو، إنتاج اليونان، في مسابقة اﻷفلام القصيرة، وفيلم "لحاء" صامت اخراج صامويل باتي وسيلفاين موني، في مسابقة اﻷفلام القصيرة سويسرا، فيلم "لعبة شنجن" اخراج جونهيلد إنجر، إنتاج النرويج، في مسابقة اﻷفلام القصيرة النرويج، فيلم "33 كلمة عن التصميم" إخراج ناتاليا كليمشوك وأولجا موروزوفا، إنتاج روسيا، في مسابقة اﻷفلام الوثائقية الطويلة.



فيلم لُحاء



فيلم بحرنا



فيلم لعبة شنجن



فيلم 33 كلمة عن التصميم

بالإضافة إلى فيلم " 200 متر" إخراج أمين نايفة، إنتاج فلسطين والأردن وإيطاليا والسويد، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة، فيلم "وغدًا العالم بأكمله" اخراج جوليا فون هاينز، إنتاج ألمانيا وفرنسا، في اﻹختيار الرسمي (خارج المسابقة)، فيلم "ميكا" اخراج إسماعيل فروخي، إنتاج المغرب، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة، فيلم "عام الغضب" إخراج رافا روسو، إنتاج أوروجواي وإسبانيا، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة.



فيلم 200 متر



فيلم عام الغضب



فيلم ميكا



فيلم وغدًا العالم بأكمله

ويضم جدول اليوم أيضاً عروض فيلم "واحة" إخراج افان إيكيتش، إنتاج صربيا وهولندا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك وفرنسا، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة، فيلم " لَّيْل" اخراج جيانفرانكو روسي، إنتاج إيطاليا وفرنسا وألمانيا، في مسابقة اﻷفلام الوثائقية الطويلة، فيلم "إبراهيم" اخراج سمير قواسمي، إنتاج فرنسا، في اﻹختيار الرسمي (خارج المسابقة)،



فيلم إبراهيم



فيلم لَّيْل



فيلم واحة

ويعرض اليوم كذلك فيلم "حارس الذهب"اخراج رودريك ماكاي، إنتاج أستراليا، في مسابقة اﻷفلام الروائية الطويلة، فيلم "صائدو الكمأ" اخراج مايكل دوّيك وجريجوري كيرشاو، إنتاج إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان، في مسابقة اﻷفلام الوثائقية الطويلة، فيلم "الضربة الكبرى" إخراج إيمانويل كوركول، إنتاج فرنسا، في اﻹختيار الرسمي (خارج المسابقة)



فيلم الضربة الكبرى



فيلم حارس الذهب