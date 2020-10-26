شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتباط إسلام إبراهيم ودنيا ماهر بعد ظهورهما معا بمهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية عن ارتباط نجمي مسلسل "بـ100 وش" إسلام إبراهيم ودنيا ماهر، وذلك بعد ظهورهما معا علي ريد كاربت مهرجان الجونة في أكثر من مناسبة، كما نشر إسلام صورة لدنيا عبر حسابه بموقع "فيس بوك" مصحوبة بتعليق "قمر"، لترد عليه "حبيبي يا إسلام"، الأمرالذى جعل البعض يحاولون تأكيد الشائعات، ولكن بادرت دنيا بنفي الشائعة بعد توجيه أحد المتابعين سؤال لها "هتتجوزوا امتي بقى؟"، لترد: "ده أخويا".



اسلام ابراهيم



دنيا ماهر

يأتى هذا فيما سبق وقال الممثل الشاب إسلام إبراهيم، خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، إنه يفضل ويحب التمثيل أكثر من تقديم البرنامج، وأنه لا يسعى للبرامج إلا إذا تواجدت فكرة مميزة، قائلا: "أنا ممثل بالأساس وليس مذيعا".



دنيا ماهر وإسلام إبراهيم



دنيا وإسلام

من ناحية أخري تظهر الفنانة دنيا ماهر في دور بائعة ورد خلال أحداث مسلسل "أبلة فاهيتا"، ويكون هناك العديد من المواقف بينها وبين ابلة فاهيتا والنجم باسم سمرة الذى يشارك فى بطولة العمل، وجاء اختيار دنيا من مخرج العمل خالد مرعى بعد نجاحها في مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والذى عرض في شهر رمضان الماضى وحققت نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي قدمتها، ولفتت الانتباه بدورها الكوميدي فى العمل، وحصدت على إشادات جماهيرية كبيرة حيث قدمت شخصية "نجلاء" صاحبة الإيفيه الشهير "ولا انا عشان معنديش لا قريب ولا حبيب ولا غريب".