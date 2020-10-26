شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يدعو شيرين لـ "ديو" جديد بعد تصريحاته التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم اللبنانى راغب علامة النجمة شيرين عبد الوهاب، إلى "ديو" جديد يجمعهما، حيث قال عبر حسابه على تويتر، "قدام الناس بقولهالك... يللا نسعدهم بأغنية تليق فينا وفيهم وأنا بحبّك جداً جداً"، وذلك رد على تصريح شيرين، والذى قالت فيه، "ميرسى يا دنچوان الوسط الفني، إنت حلو وكلامك حلو، وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا"



راغب علامة

وكان النجم راغب علامة، قد أكد في تصريحاته التليفزيونية، أنه يتمنى أن يقدم دويتو مع النجمة شيرين، مضيفا: "غنينا معا قلبي عشقها ووجدت أننا ناسبنا بعضنا البعض"، مشيرا إلى أن لديه أغنية يقوم بتحضيرها تليق بصوت الفنانة شيرين الذي وصفه بـ"الدافئ والعميق".

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "مش قد الهوى" التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب في إبريل الماضي، الـ 9 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية‎" :‎قالى انتى مش قد الهوى‎..‎ سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎ ..‎البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت‎ .. ‎قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا‎.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد".