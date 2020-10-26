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رنا صلاح الدين - تغزلت الفنانة آيتن عامر، في زوجها خلال تواجدهما في مدينة الجونة لحضور فاعليات المهرجان بدورته الرابعة التي حضر افتتاحها نخبة من نجوم الوسط الفني.
ونشرت آيتن صورة لها جمعتها بزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، مرتدية بنطلون أسود اللون مع بلوزة من اللون الأصفر، ونظرت له نظرة رومانسية وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"مش هو لوحدة اللى محظوظ ، انا محظوظة بوجودة فى حياتى اكتر منه بكتير".
ايتن عامر وزوجها
وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع الفنانة المصرية أيتن عامر وزوجها خلال حضورهما فعاليات مهرجان الجونة.
الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص مع زوجها على نغمات أغنية "لغبطيطة" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، وذلك خلال تواجدهما في إحدى الحفلات بالجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة| آيتن عامر تتغزل في زوجها: "محظوظة بوجوده في حياتي أكتر منه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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