عمر كمال يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنيته الرومانسية الجديدة مع هذا المطرب

رنا صلاح الدين - يستعد المطرب عمر كمال لطرح أحدث أغنياته، الذي يقدمه على طريقة ديو غنائي يجمعه بالمطرب خالد عليوة، والأغنية من كلمات وألحان مودي سعيد، ومن توزيع زووم.

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365، قال عمر كمال أنه انتهى من تسجيل الأغنية في خلال اليومين الماضيين، وأكد إنها سيتم طرحها في خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، مشيرا إلى إنها تنتمي للون الرومانسي.

عمر كمال وخالد عليوة

وتابع عمر كمال وأعرب عن سعادته بإنتهاء أزمته مع النقابة، وأكد إنه يعمل على عدد من الأغاني في خلال هذه الأيام ستكون مفاجأة لجمهوره، مشيرا إلى إنه لديه إرتباطات بإحياء عدد من الحفلات وأفراح الزفاف خلال هذين الأسبوعين.

عمر كمال وخالد عليوة والموزع زووم

كما تحدث عن أغنيته مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، والتي تحمل أسم "انتي معلمة"، مؤكدا إنها ستكون مفاجأة، وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وأشار إلى إنها ستطرح كفيديو كليب عبر اليوتيوب.

يذكر أن المطرب عمر كمال شارك في أوبريت "مصر حكاية"، إلى جوار كلا من الفنانين، محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وياسمين على، وحسن شاكوش، وطرح العمل في خلال الأيام الماضية.