بالصور.. لجين عمران عن إطلالتها في ثاني أيام الجونة: كان فستان الافتتاح وغيرته لهذا السبب

رنا صلاح الدين - تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل شديد الأناقة باللون الأسود، مزين من الأعلى بـ "كرانيش" باللون الروز.

لجين استعرضت إطلالتها بمجموعة صور، نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت سرا عن هذا الفستان، مؤكدة أنها كانت سترتديه في حفل الافتتاح، لكنها تراجعت بسبب تسريحة شعرها.

حيث قالت: "بما إني أحب أشارككم بعض التفاصيل .. هذا اللوك كنت مختارته لإفتتاح المهرجان يعني اليوم الأول و لكن ما لقيت أحد يعمل لي رفعة للشعر كون موديل الفستان ما يناسبه غير الشعر المرفوع".

الإعلامية السعودية اختتمت كلامها، بقولها: "لذلك فضلت ألبسه صح في يوم ثاني عشان أعطيه حقه.. شكرا للمبدع المصمم شاربل كرم".