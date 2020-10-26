بالصور.. مصمم فستان ياسمين صبري في الجونة يكشف: مزين بـ 300 ألف حبة كريستال واستغرق 200 ساعة

رنا صلاح الدين - تألقت الفنانة المصرية ياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بفستان أنيق باللون الأزرق من توقيع المصمم جين بير خوري.

مصمم الأزياء جين بير كشف تفاصيل الفستان، حيث أكد أن الفستان صمم خصيصا لها، وهو مستوحى من مجموعته الجديدة لنوفمبر 2021.

ياسمين صبري

وأضاف: "الفستان اتصمم في 200 ساعة كاملة، وهو مصنوع من أفضل أنواع الأقمشة، ومزين بأكتر من 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني".

ياسمين صبري

كما أكد أن الفستان يتكون من 5 ألوان وليس لون واحد، قائلا: "الفستان مكون من 4 درجات أزرق ولون بنفسجي، علشان يغير لونه مع الإضاءة والصور".

ياسمين صبري

ياسمين صبري