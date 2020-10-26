وفاة نبيل حلواني نجم مسلسل "باب الحارة"

رنا صلاح الدين - توفي الممثل السوري نبيل حلواني، صباح اليوم الاثنين في مستشفى ابن النفيس بدمشق، وذلك بعد اكتشاف إصابته بسرطان المعدة منذ حوالي شهرين، حيث كان يحصل على جرعات كيميائية قبل أن تدهور صحته في خلال اليومين الماضيين.
وكان الفنان الراحل نبيل حلواني يصور مشاهده في الجزء الـ11 من مسلسل "باب الحارة"، حيث كان يجسد شخصية "أبو صياح" قبل أن يدخل المستشفى.
ويحمل رصيد نبيل الحلواني ما يقارب سبعين مسلسل في الدراما السورية منها، "لك يا شام"، و"القبضاي بهلول"، و"أخوة التراب"، و"العراب"، و"خلف الجدران"، و"باب الحارة"، وأعمال أخرى.
يذكر أن الفنان الراحل نبيل حلواني بدأ مسيرته الفنية من خشبة المسرح، فشارك بالعديد من العروض المسرحية مع فرق المسرح القومي والعمالي والشبيبي، وهوأحد مؤسسي مسرح الطفل في سورية.
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