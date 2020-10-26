شاهد.. تامر حبيب يواصل إثارة الانتقادات بتصرفاته مع يسرا

رنا صلاح الدين - يواصل السيناريست تامر حبيب، إثارة الانتقادات بتصرفاته مع الفنانات الفترة الأخيرة سواء كان من خلال فيديو أو صور.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها بفيديو جديد أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح الجمعة الماضية وسط حضور كبير من نجوم الفن.

ونشرت بوسي فيديو من إحدى الحفلات التي تقيم هناك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، ظهرت فيه النجمة يسرا والمطرب أبو يغنيان أغنيتهما الشهيرة "3 دقات" ويرقصان عليها أيضًا.

وانتقد الجمهور ظهور الفنان والسيناريست تامر حبيب على المسرح وهو يحتضن يسرا، مندمجًا بالغناء والرقص مع الأغنية، حيث علق أحدهم قائلًا:"إيه اللي بيعملوا تامر حبيب ده".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، قد نشرت صورة مع زوجها الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز رغم وفاته في مهرجان الجونة، وذلك على طريقة "الفوتوشوب" صممها أحد النشطاء.

بوسي شلبي نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الصورة، ووجهت الشكر لمن صممها.

الإعلامية المصرية كتبت: "أجمل حاجه اسعدتني الشخص العمل الصوره دي شكرا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي#الجونه".