بصورة وكلمات مؤثرة.. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد نجل شقيقه

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري محمود البزاوي ذكرى استشهاد نجل شقيقه، والذي يدعى "هشام مصطفى البزاوي".

الفنان المصري نشر صورة جمعته بابن شقيقه الراحل، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "النهارده ٢٥ اكتوبر ذكرى استشهاد ابن اخويا البطل هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري".

وأضاف: "في عام ٢٠١٥ استشهد في سيناء إثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. فخر العيله يا بطل .. الف رحمه و نور عليك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي قد شارك في سباق رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري.