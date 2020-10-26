رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري محمود البزاوي ذكرى استشهاد نجل شقيقه، والذي يدعى "هشام مصطفى البزاوي".
الفنان المصري نشر صورة جمعته بابن شقيقه الراحل، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "النهارده ٢٥ اكتوبر ذكرى استشهاد ابن اخويا البطل هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري".
وأضاف: "في عام ٢٠١٥ استشهد في سيناء إثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. فخر العيله يا بطل .. الف رحمه و نور عليك يا حبيبي".
يذكر أن الفنان محمود البزاوي قد شارك في سباق رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة وكلمات مؤثرة.. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد نجل شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.