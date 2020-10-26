أبلة فاهيتا تعود بسيزون جديد من "الدوبلكس" عبر شاشة ON.. أعرف مواعيد العرض

رنا صلاح الدين - تعود الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ببرنامجها "لايف من الدوبلكس" من جديد، وذلك بداية من يوم الخميس المقبل عبر شاشة قنوات ON TV، وطرحت القناة برومو السيزون الجديد، معلنة عن توقيتات عرضه التي ستكون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الـ11 مساء.

أبلة فاهيتا

وظهرت أبلة فاهيتا، في البرومو الذي نشر عبر شاشة قنوات ON، وهى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى مكالمة هاتفية مع "شهاوند" تقول له فيها: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله.. يهدها خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

يذكر أن أبلة فاهيتا تعود بمسلسل جديد يعرض عبر غحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين منهم، باسم سمرة، ودنيا ماهر، ويظهر في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف من الفنانين.