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رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة التونسية سارة حناشي، حالة كبيرة من الجدل، خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، والذي انطلق يوم الجمعة الماضية.
ظهرت سارة على الريد كاربت في اليوم الثالث من فعاليات المهرجان أثناء حضورها العرض الأول لفيلم "200 متر"، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أثار جدلًا خاصة أنه يشبه "الكاش مايوه" وكشف عن معالم من جسدها.
سارة حناشي
سارة حناشي
سارة حناشي
سارة حناشي
وتداول رواد مواقع التواصل صور سارة بهذا الفستان، منهم من أعجب بها وآخرون انتقدونها بسبب جرأتها.
سارة حناشي هي ممثلة تونسية، شاركت في عددًا من الأعمال منها فيلم "طفل الشمس" وفيلم "بدون 2"، و"خسوف"، و"زيزو"، و"جسد غريب"، و"أوركيديا".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سارة حناشي تثير الجدل بـ"الكاش مايوه".. صاحبة أجرأ إطلالة في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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