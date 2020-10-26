هل احتفلت درة بعقد قرانها في الجونة؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا حول احتفال الفنانة التونسية درة بعقد قرانها إلى رجل الأعمال هاني سعد في الجونة، وذلك بعد مرور عدة شهور على أنباء ارتباطهما.

الفنانة التونسية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن كل ما نشر غير صحيح بالمرة، وقالت، في تصريحات صحفية: "أنا حاليًا أتواجد في القاهرة ولا يوجد اليوم عقد قران".

وكانت قد انتشرت صوراً في شهر إبريل الماضي تجمع درة برجل الأعمال هاني سعد، عكست قوة علاقتهما، حتى أنه لم يجد حرجاً في الاعتراف بحبه لها علناً في تعليق على صورة نشرتها الفنانة، كتب فيه: «أحبك» مع رمز لقلب، واللافت أن درة حرصت على الرد عليه بتعليق بادلته فيه نفس الاعتراف، وكتبت: «أحبك أيضاً»، مع وضع نفس القلب.

درة وهاني سعد

هاني ظهر في محيط درة القريب لأول مرة علناً في عيد ميلادها الأخير، ثم بداً تنتشر صورهما معاً منتصف الشهر الماضي من مناسبات مختلفة، ونزهات جمعتهما، حتى أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أنهما كانا بصدد الإعلان الرسمي عن ارتباطهما، إلا أن جائحة كورونا أجلت هذا الاحتفال.

درة وهاني سعد

درة وهاني سعد

درة وهاني سعد