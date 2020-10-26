راغب علامة يدعو شيرين عبدالوهاب لدويتو غنائي.. والأخيرة: حلو وكلامك حلو

رنا صلاح الدين - عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن رغبته في تقديم دويتو غنائي مع الفنانة شيين عبدالوهاب.

راغب قال: "غنينا معا "قلبي عشقها" ووجدت أننا ناسبنا بعضنا البعض"، لافتا إلى أن لديه أغنية يقوم بتحضيرها تليق بصوت شيرين، والذي وصفه بـ "الدافئ والعميق".

شيرين علقت على تصريحات راغب، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، بقولها: "ميرسي يا دنچوان الوسط الفني، إنت حلو وكلامك حلو، وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا".

الفنان اللبناني رد على تويتة شيرين، قائلا: "قدّام الناس بقولهالك... يللا نسعدهم بأغنية تليق فينا وفيهم وأنا بحبّك جداً جداً".