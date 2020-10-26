منة شلبي تقع في حب شاب يصغرها سنا بـ"نمرة اتنين"

رنا صلاح الدين - تستكمل الفنانة منة شلبي تصوير حكايتها في مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك في خلال الأسبوع المقبل بعد عودتها من مهرجان الجونة، التي تحضر فاعليات دورته الرابعة والمقرر لها أن تنتهي يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

وتجسد منة شلبي في حكايتها شخصية فتاة ثلاثينية تدخل في علاقة عاطفية مع شاب يصغرها في السن، ويجسد شخصيته في أحداث العمل الفنان أحمد مالك، وكانت منة ومالك قاموا بتصوير المشاهد الأولى في الحكاية، الذي يخرجها محمد شاكر خضير في الأسبوع الماضي داخل الديكور المخصص لهذه الحكاية.

مسلسل "نمرة اتنين" يبدأ عرضه يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتم تصويره في 6 دول عربية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم، منى زكي، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وأروى جودة، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعمرو يوسف، وماجد الكدواني، وأحمد مالك، وأسر ياسين، وأحمد السعدني، وإياد نصار، واللبناني عادل كرم، وآخرين، ويشارك فى إخراجه عدد من المخرجين وهم، طارق العريان، ويسري نصر الله، وتامر محسن، وهانى خليفة، وهادى الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآخرين، ويشارك فى تأليف العمل آدم عبد الغفار، ومريم نعوم، ووائل حمدى، وسارة طيبة، وسما عبد الخالق.

"نمرة اتنين" مقرر عرضه بداية من يوم 29 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين.

يذكر أن الفنانة منة شلبي انتهت من تصوير فيلمها الجديد "النمس والإنس"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنانين، محمد هنيدي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، وآخرين، ومن تأليف كريم حسسن بشير، وإخراج شريف عرضه، ومن المقرر عرضه في خلال الفترة المقبلة.