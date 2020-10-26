"شبكات التواصل" تحتفل بزواج درة.. والفنانة تُعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترددت أنباء تداولها مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، مفادها عقد قران الفنانة التونسية درة بمدينة الجونة، على رجل الأعمال هاني أسعد.
بدورها نفت الفنانة "درة" في تصريحات أوردتها صحيفة "المصري اليوم"، ما تردد عن عقد قرانها في الجونة، مؤكدة أن ما نشر غير صحيح، وقالت :"أنا حاليًا أتواجد في القاهرة ولا يوجد اليوم عقد قران".
وتشهد مدينة الجونة الساحلية في مصر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي بدأت الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.
ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.
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