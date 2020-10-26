"ألين صوت الحب".. فيلم مستوحى من حياة سيلين ديون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ فيلم "Aline, The Voice of Love" المستوحى من قصة حياة النجمة الكندية العالمية سيلين ديون، بالفعل في إغراء أبرز الموزعين حول العالم.

ويعتبر الفيلم بمثابة تكريم للمغنية التي ولدت في مدينة شارلمانيو في شمال كيبيك، لكنه ليس سيرة ذاتية لها.

وتخرج الفيلم الفنانة متعددة المواهب فاليري لوميرسيه وفي الوقت ذاته تقوم بدور "ألين ديو" بطلة الفيلم الشابة التي ولدت لعائلة كندية كبيرة في الستينيات، واكتشفت موهبتها الهائلة في سن المراهقة وبعدها استطاعت تحقيق شهرة عالمية كبيرة جدا.



وقامت فاليري لوميرسيه الحائزة لمرتين على جائزة سيزار التي تكرم صناع السينما الفرنسية بإخراج العديد من الأفلام الناجحة .

ويعد "Aline, The Voice of Love" أحد أكثر الأفلام الفرنسية المنتظرة خلال عام 2020، وستوزعه "Gaumont" الفرنسية على نطاق واسع بالرغم من فرض حظر التجول الليلي في 9 مدن فرنسية بينها باريس منذ 17 أكتوبر الحالي.

وطرح المقطع الدعائي للفيلم في وقت سابق من هذا الشهر وانتشر بسرعة شديدة، وتمكن من جذب ملايين المشاهدات في غضون أيام قليلة.

بلغت ميزانية الفيلم حوالي 23.5 مليون دولار وتم تصويره في فرنسا وإسبانيا وكندا ولاس فيجاس، واستغرق إنتاج الفيلم الجديد 3 سنوات ويشارك فيه فنانون كيبيكيون وفرنسيون وقد أشرفت سيلين ديون بنفسها على ملابس و أزياء الممثلين في الفيلم.

وقامت الشركة المنتجة ببيع الفيلم مسبقا إلى شركة "Lucky Red" الإيطالية، و"Weltkino" في ألمانيا والنمسا، و"A Contracorriente" في إسبانيا، و"Cetera" في اليابان من بين شركات توزيع عالمية بارزة أخرى.

ويعرض "Aline, The Voice of Love" لأول مرة في افتتاح النسخة 26 من مهرجان السينما الفرنسية سينمانيا في مدينة مونتريال في 5 نوفمبر المقبل على أن يبدأ عرضه في دور السينما اعتبارا من 27 من نفس الشهر.