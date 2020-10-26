محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مازح الفنان أحمد السقا مذيعة سالته عن رأيه في إطلالة زوجته مها الصغير في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
قال السقا، خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، " أنا غلطت لبستها الجاكيت بتاعي وخدت الجاكيت بتاعها".
كانت مها الصغير أثارت جدلًا كبيرًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بفستانًا مرتدية عليه جاكيت.
"الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السقا عن إطلالة زوجته في الجونة: غلطت ولبستها الجاكيت بتاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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